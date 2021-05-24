Землетрясение магнитудой 4,3 произошло рядом с БАМом в Забайкальском крае

Сейсмологи в понедельник зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 рядом со станцией Новая Чара Забайкальского края, где проходит Байкало-Амурская магистраль. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение зарегистрировали в 01:32 местного времени (19:32 мск) с эпицентром в 8 км к юго-востоку от Новой Чары.

По оперативным данным, толчки ощущались в поселках Удокан и Новая Чара, сведений о повреждении инфраструктуры нет.