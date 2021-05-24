“Новая книга” -15/21: Специально для книголюбов

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Ваан Тотовенц: “Баку”

Трехтомный роман Ваана Тотовенца “Баку” издан одной полной книгой. Герой романа Левон, единственный сын супружеской четы - Марты и Вираб, борющихся с бедностью, ставший невинной мишенью капиталистического мира, вооружен высокими идеями, он символ и залог победы всей книги. Прообразом Левону послужил сын Ваана Тововенца.

События разворачиваются в одном из крупных городов Закавказья, где, даже невооруженным глазом заметно, что армяне все еще находятся у власти или, по крайней мере, имеют какое- то общественное влияние. Классовый конфликт, любовь, деньги, почерневшие от нефти, нищета, непреодолимые развития, начавшиеся в начале века. От внимательных глаз читателя не скроются никакие факты, скрытые в художественном тексте, связанные с началом дальнейших армяно-турецких обострений, прежним, но все еще продолжающимся имперским поведением, социализмом, появлением красного потока и со многими, многими другими проблемами. Говорят, что роман имел мецената. Книга Тотовенца в 1930-1934 гг. была написана по некоему “заказу”, но это всего лишь слухи. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводная литература

Шарль Азнавур: “Мой отец, этот великан”

Азнавур представляет 16 сценок юмора и воображения, которые полны сюрпризов, драматизма и философии счастья. 16 новелл и рассказов, написанных великим шансонье в течение многих лет, представлены в одном сборнике. Переводчик: Самвел Гаспарян; Редактор: Гамлет Гаспарян; Книгу издал “Newmag”.

Детская литература

Джонатан Свифт: “Путешествие Гулливера”

Создавая этот роман, Джонатан Свифт стремился высмеять политическую мораль своей страны, что у него получалось лучше всего. Однако его содержание настолько мощно, что даже сегодня оно не утратило свой первоначальный смысл и он стал одним из лучших, полюбившихся подросткам всего мира, произведений. Книгу издал “Antares”.

Документальная литература

Назели Тертерян: “Наш Аллен”

В книге “Наш Аллен” рассказывается об Алене Маргаряне, погибшем в последней Арцахской войне. Аллен был молодым человеком с глубокими и разносторонними знаниями, большим любителем книг и гуманистом. Книга содержит прекрасные воспоминания его друзей, родных и студентов. Представлены его идеи, стремления и мечты. Авторы книги надеются, что самоотверженный и преданный образ их друга станет для многих образцом. Книгу издал “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.