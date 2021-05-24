Гроссмейстер Левон Аронян стартовал на онлайн турнире “FTX Crypto Cup”.

Как передает «Арменпресс», в первых 5 играх этого турнира по быстрым шахматам Аронян в первой партии, потерпел поражение, 4 партии завершил вничью. Сейчас он с 2 очками из 5 возможных остается13-м. Лидирует Аниш Гири с 4 очками. Чемпион мира Магнус Карлсен с 2,5 очками лишь 9-й.

24 мая гроссмейстеры проведут еще 5 партий.

“FTX Crypto Cup” - очередной из онлайн-турниров в рамках “Champions Chess Tour”, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В турнире участвуют 16 шахматистов. Он состоит из 15 раундов. Призовой фонд составляет 320 000 долларов.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.