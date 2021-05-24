“Лилль”, спустя 10 лет - вновь чемпион Франции
07:01, 24 Май, 2021
Победителем чемпионата Франции по футболу сезона 2020/2021 стал “Лилль”.
Как передает «Арменпресс», в заключительном, 38-м туре французской Лиги 1 “Лилль” встретился с “Анже” и победил со счетом 2:1. В составе “Лилля” отличились Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз.
В другом матче заключительного тура ПСЖ одержал победу, обыграв “Брест” со счетом 0:2. В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, и автогол забил Ромен Февр.
Чемпионом чемпионата Франции по футболу стал “Лилль”, который за свою историю уже в четвертый раз завоевал этот титул. ПСЖ - на втором месте, тройку замыкает “Монако”.
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