“Лилль”, спустя 10 лет - вновь чемпион Франции

Победителем чемпионата Франции по футболу сезона 2020/2021 стал “Лилль”.

Как передает «Арменпресс», в заключительном, 38-м туре французской Лиги 1 “Лилль” встретился с “Анже” и победил со счетом 2:1. В составе “Лилля” отличились Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз.

В другом матче заключительного тура ПСЖ одержал победу, обыграв “Брест” со счетом 0:2. В составе парижан отличился Килиан Мбаппе, и автогол забил Ромен Февр.

Чемпионом чемпионата Франции по футболу стал “Лилль”, который за свою историю уже в четвертый раз завоевал этот титул. ПСЖ - на втором месте, тройку замыкает “Монако”.