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Гол Генриха Мхитаряна спас “Рому” от поражения

Гол Генриха Мхитаряна спас “Рому” от поражения

В последнем туре чемпионата Италии по футболу “Рома” сыграла с “Специей”.

Как передает «Арменпресс», через несколько минут после начала матча “Специя” открыла счет. До выхода команд на перерыв, хозяевам удалось забить и второй мяч. Отличился Даниэле Верде.  Гол в свой актив записал Томаззо Побега. Однако, во втором тайме  “Рома” смогла избежать поражения. На 52-й минуте гол забил Стефан Эль-Шаарави, а на 85-й минуте полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян спас “Рому” от поражения.

Генрих Мхитарян в составе “Ромы” в Серии “А” провел 34 матча, забил 13 голов и передал 11 результативных передач.

“Рома” в турнирной таблице Серии “А” занимает 7-е место.


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