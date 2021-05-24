Гол Генриха Мхитаряна спас “Рому” от поражения

В последнем туре чемпионата Италии по футболу “Рома” сыграла с “Специей”.

Как передает «Арменпресс», через несколько минут после начала матча “Специя” открыла счет. До выхода команд на перерыв, хозяевам удалось забить и второй мяч. Отличился Даниэле Верде. Гол в свой актив записал Томаззо Побега. Однако, во втором тайме “Рома” смогла избежать поражения. На 52-й минуте гол забил Стефан Эль-Шаарави, а на 85-й минуте полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян спас “Рому” от поражения.

Генрих Мхитарян в составе “Ромы” в Серии “А” провел 34 матча, забил 13 голов и передал 11 результативных передач.

“Рома” в турнирной таблице Серии “А” занимает 7-е место.