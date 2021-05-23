В Армении ожидаются дожди, грозы, станет прохладнее на 5-7 градусов  

В большинстве районов Армении днем 23 мая и 28мая, время от времени - 25-26 мая ожидается дождь, а днем 24 и 27 мая - дождь ожидается в отдельных регионах, а в некоторых местах возможен град.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. Во время грозы ожидается усиление ветра в некоторых регионах до 15-20 м / с.

23-26 мая температура воздуха будет постепенно понижаться на 5-7 градусов.

В Ереване вечером 23-24 мая в отдельных районах города возможны дожди и грозы, во второй половине дня 25-26 мая, а 27 мая дожди ожидаются время от времени.