Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

В Армении ожидаются дожди, грозы, станет прохладнее на 5-7 градусов  

В Армении ожидаются дожди, грозы, станет прохладнее на 5-7 градусов  

В большинстве районов  Армении днем 23 мая и  28мая, время от времени -  25-26 мая ожидается дождь, а днем 24 и 27 мая - дождь ожидается в отдельных  регионах, а в некоторых местах возможен град.

Как  сообщили  Арменпресс в  Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  ветер   юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. Во время грозы ожидается усиление ветра в некоторых регионах до 15-20 м / с.

23-26 мая температура воздуха будет постепенно понижаться на 5-7 градусов.

В Ереване вечером 23-24  мая в отдельных районах города возможны дожди и грозы, во второй половине дня 25-26 мая, а 27 мая дожди ожидаются  время от времени.


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