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Юные борцы завоевали 4 золотые медали на международном турнире

Юные борцы завоевали 4 золотые медали на международном турнире

Юношеская сборная Армении по борьбе завоевала 4 золотые медали на международном турнире.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация.

В российском городе Ессентуки состоялся Юношекий турнир по вольной борьбе, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне,   где соревновались и молодые армянские борцы.  

Победителями турнира стали Айк Гаспарян (48 кг), Тигран Буниатян (52 кг), Андраник Аветисян (55 кг) и Анушаван Барсегян (65 кг).

Серебряные медали завоевали Саргис Бегоян (48 кг) и Арен Исраелян (71 кг). Генрих Аветисян (60 кг) и Нарек Григорян (71 кг) завоевали бронзовые медали.

В командном зачете наша команда заняла второе место.

 


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