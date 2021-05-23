Юные борцы завоевали 4 золотые медали на международном турнире
17:08, 23 Май, 2021
Юношеская сборная Армении по борьбе завоевала 4 золотые медали на международном турнире.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация.
В российском городе Ессентуки состоялся Юношекий турнир по вольной борьбе, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, где соревновались и молодые армянские борцы.
Победителями турнира стали Айк Гаспарян (48 кг), Тигран Буниатян (52 кг), Андраник Аветисян (55 кг) и Анушаван Барсегян (65 кг).
Серебряные медали завоевали Саргис Бегоян (48 кг) и Арен Исраелян (71 кг). Генрих Аветисян (60 кг) и Нарек Григорян (71 кг) завоевали бронзовые медали.
В командном зачете наша команда заняла второе место.
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