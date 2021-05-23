Экс-капитан "Реала", трехкратный победитель Лиги чемпионов, легендарный Фернандо Иерро прибыл в Армению по приглашению президента ФФА Армена Меликбекяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

В ближайшие дни известный испанец выступит с лекцией на конференции футбольных тренеров в Ереване.