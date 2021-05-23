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Экс-капитан "Реала"  в Армении

Экс-капитан "Реала"  в Армении

Экс-капитан "Реала", трехкратный победитель Лиги чемпионов, легендарный Фернандо Иерро прибыл в Армению по приглашению президента ФФА Армена Меликбекяна.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА.

В ближайшие дни известный испанец выступит с лекцией на конференции   футбольных  тренеров в Ереване.


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