На мусорной свалке в Масисе ведутся работы по пожаротушению

22-го мая в Араратское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на мусорной свалке в Масисе вспыхнул пожар, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

По данным источника, огонь охватил территорию площадью около 2 га.

На месте ведутся работы по пожаротушению.