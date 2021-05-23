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На мусорной свалке в Масисе ведутся работы по пожаротушению

На мусорной свалке в Масисе ведутся работы по пожаротушению

22-го мая   в   Араратское областное управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что   на  мусорной свалке в Масисе  вспыхнул пожар, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

По   данным источника, огонь охватил территорию площадью около 2 га.

На месте ведутся работы по пожаротушению.

 


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