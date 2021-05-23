Время в Ереване: 11:07:36,   23 Май

Без выстрелов, только дипломатией нужно изгнать азербайджанцев: Эдмон Марукян

Без выстрелов, только дипломатией нужно изгнать азербайджанцев: Эдмон Марукян

В своем выступлении на III съезде партии «Просвещенная Армения» 23 мая лидер партии Эдмон Марукян коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как  передает Арменпресс, Марукян подчеркнул, что позиция их партии однозначна: азербайджанские войска должны покинуть территорию Республики Армения.  

«Что касается пограничных вопросов, то да, они могут обсуждаться в будущем, но их нельзя решать  с применением насилия, угроз, оружия, силы», - сказал Марукян.

Марукян отметил, что они по всему миру бьют тревогу, кричат, работают,   информируют своих партнеров, объединяются в этом процессе, настаивая на том, что позицию сторон на границе нельзя обсуждать с винтовкой.  

«Естественно,  что самая важная работа дипломатиии и международного сообщества   — оказать давление на Азербайджан, чтобы он покинул эту территорию. Всегда можно стрелять, но стрельба – это последнее средство, а война - последнее решение.  Мы только что вышли из очень тяжелой войны, в которой велся смертный бой – не на жизнь, а на́ смерть, но теперь мы должны сделать это без выстрелов, только дипломатией,   международным давлением, чтобы вытеснить врага за государственную границу Республики Армения», - заключил Марукян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации