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Партия Ара Абрамяна планирует пойти на выборы в блоке с «Альянсом»

Партия Ара Абрамяна планирует пойти на выборы в блоке с «Альянсом»

Ара Абрамян — основатель партии «Наш дом - Армения», председатель Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО, призывает здоровые политические силы объединиться — для участия в предстоящих внеочередных выборах вместе.

Как  передает Арменпресс, Абрамян сказал об этом на пресс-конференции 23 мая.

«Наша Родина переживает системный кризис, я не могу выразить это словами. Я нахожусь в Армении более десяти дней. Мое восприятие было немного другим, я увидел, что кризис очень глубокий. То, что мы пытаемся провести выборы в условиях кризиса, — имитация, чтобы еще больше   его углубить, осложнить  ситуацию.  К этой ситуации привели все наши власти, начиная с первого президента Левона Тер-Петросяна и заканчивая нынешней властью», - сказал Абрамян.

Основатель партии «Наш дом - Армения» призывает объединиться и вместе составить дорожную карту для выхода из кризисной ситуации, подчеркнув при этом, что сам он не собирается занимать какую-либо должность, а просто хочет помочь.

«Мы ведем переговоры с несколькими партиями и общественными  организациями, время еще есть, скоро объявим.  Однако мы уже приняли решение баллотироваться с партией «Альянс» на выборах», - добавил Абрамян.  

По его словам, результатом деятельности и правления  всех властей стало  отсутствие государственной внешней политики.

«Россия - наш стратегический союзник, наш главный партнер, и мы будем развивать сотрудничество.  В то же время у нас должны быть взаимовыгодные отношения с самыми разными странами — большими и малыми», - подчеркнул Абрамян.

 


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