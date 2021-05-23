Массовая драка между азербайджанцами и курдами в Тбилиси
Массовая драка между азербайджанцами и курдами произошла в столице Грузии - в Тбилиси.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.
В результате происшествия погиб 32-летний азербайджанец, есть ранения. Другие подробности неизвестны.
Недавно в грузинском Дманиси также произошла массовая драка с участием азербайджанцев, которая переросла в беспорядки.
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