Массовая драка между азербайджанцами и курдами в Тбилиси

Массовая драка между азербайджанцами и курдами произошла в столице Грузии - в Тбилиси.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили азербайджанские СМИ.

В результате происшествия погиб 32-летний азербайджанец, есть ранения. Другие подробности неизвестны.

Недавно в грузинском Дманиси также произошла массовая драка с участием азербайджанцев, которая переросла в беспорядки.