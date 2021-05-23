«Просвещенная Армения» пойдет на предстоящие выборы под лозунгом «Альтернатива есть — голосуй!»

Партия «Просвещенная Армения» будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах под лозунгом «Альтернатива есть — голосуй!»

Как передает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

23 мая в Ереване проходит III съезд партии «Просвещенная Армения». В первой части съезда выступили члены правления партии «Просвещенная Армения», депутаты от партии «Просвещенная Армения» Национального Собрания.

Партия также изберет новый руководящий и политический совет, новый состав счетной комиссии, а затем утвердит программу партии.