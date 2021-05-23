«Просвещенная Армения» пойдет на предстоящие выборы под лозунгом «Альтернатива есть — голосуй!»
14:17, 23 Май, 2021
Партия «Просвещенная Армения» будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах под лозунгом «Альтернатива есть — голосуй!»
Как передает Арменпресс, об этом заявил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.
23 мая в Ереване проходит III съезд партии «Просвещенная Армения». В первой части съезда выступили члены правления партии «Просвещенная Армения», депутаты от партии «Просвещенная Армения» Национального Собрания.
Партия также изберет новый руководящий и политический совет, новый состав счетной комиссии, а затем утвердит программу партии.
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