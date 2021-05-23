«Просвещенная Армения» предлагает расширить соглашение о безопасности с Россией

Партия «Просвещенная Армения» предлагает пересмотреть военную доктрину с целью модернизации системы безопасности Армении и реорганизации ее вооруженных сил.

Как передает Арменпресс, на III съезде партии, состоявшемся 23 мая, об этом заявил член правления партии «Просвещенная Армения», член правления партии, депутат НС Геворг Горгисян, представив программу партии.

«Модернизировать и переоснастить армию, укреплять укреплять и в соответствии с новейшими технологиями обустроить новообразованную государственную границу с применением новейших технологий, доверить охрану границы только профессиональным военнослужащим. Расширить соглашение о безопасности с Российской Федерацией — с целью противодействия новым турецко-азербайджанским угрозам, организовать создание новой военной части в Сюнике», - подчеркнул Горгисян.

23 мая в Ереване стартовал III съезд партии «Просвещенная Армения».

В первой части съезда выступают члены правления партии «Просвещенная Армения», а также депутаты Национального Собрания от партии «Просвещенная Армения».