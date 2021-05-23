COVID-19: в Арцахе подтверждено 2 новых случая

По состоянию на 11:00 часов 23 мая в Арцахе подтверждено 2 новых случая. Зараженные являются контактерами ранее установленных очагов.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Апцах.

За один день было проведено 27 тестов. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 24981. Подтверждено 2746 случаев заболевания коронавирусом.

С начала 2021 года лабораторно обследовано 7529 граждан, из которых 862 человека дали положительный результат. В настоящее время 29 инфицированных в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а больные с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение на дому.