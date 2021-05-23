23 мая в Ереване стартовал III съезд партии «Просвещенная Армения».

Как передает Арменпресс, на съезде присутствует лидер партии Эдмон Марукян, а также члены совета партии. Конгресс начался с исполнения государственного гимна Республики Армения. Участники съезда почтили минутой молчания память жертв 44-дневной Арцахской войны.

В первой части съезда выступят члены правления партии «Просвещенная Армения», а также депутаты Национального Собрания от партии «Просвещенная Армения».

После выступлений состоится брифинг кандидата в премьер-министры от партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна с представителями СМИ. После брифинга планируется голосование: делегаты съезда партии утвердят программу партии, сформируют руководящий состав и политсовет партии.

Партия «Просвещенная Армения» была создана 12 декабря 2015 года в Ереване — на учредительном съезде партии.