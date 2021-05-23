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Посольство ИРИ в РА опровергает информацию о нахождении  160 армянских солдат  Иране. Parstoday.com

Посольство ИРИ в РА опровергает информацию о нахождении  160 армянских солдат  Иране. Parstoday.com

Иранский сайт  Parstoday.com опубликовал заявление посольства Исламской Республики Иран  в Республике Армения относительно  распространяемой в СМИ информации о нахождении 160 армянских военнослужащих в Иране.

Как  передает Арменпресс, в цитируемом заявлении отмечается следующее.  

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения опровергает и считает ложными и безосновательными  распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, и иранская сторона выдвинула  предварительные условия для их возвращения».

Ранее Минобороны РА прокомментировало информацию о нахождении 160 армянских солдат в Исламской Республике Иран, отметив, что у них «нет информации о присутствии хотя бы одного армянского солдата в Иране». 

В  СМИ распространена информация о том, что во время 44-дневной Арцахской войны 160 армянских солдат пересекли армяно-иранскую границу.

 

 


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