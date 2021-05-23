Спасатели потушили пожар на улице Башинджагяна

23-го мая в 01։25 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Ереване в гараже во дворе одного из домов в 1-м переулке улицы Башинджагяна заметен дым, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар возник в гараже (около 40 кв/м).

Пожар был купирован в 01։51 часов, потушен в 01։55.

Внутри частично сгорел холодильник и обгорел потолок.