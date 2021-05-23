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Спасатели потушили пожар на улице Башинджагяна

Спасатели потушили пожар на улице Башинджагяна

23-го мая   в 01։25 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в Ереване в гараже во дворе одного из домов  в 1-м переулке  улицы Башинджагяна заметен дым, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что пожар возник в гараже (около 40 кв/м).

Пожар был купирован в 01։51 часов, потушен в 01։55.

Внутри частично сгорел холодильник и обгорел потолок.

 

 

 


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