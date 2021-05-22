Армения предпримет необходимые шаги, чтобы виновные   предстали перед международным правосудием: МИД

Министерство иностранных дел Республики Армения прокомментировало принятие Европарламентом резолюции относительно армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане

Как передает Арменпресс, в комментарии МИД РА говорится:

«20 мая Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию касательно армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане. В резолюции также затрагивается более широкий контекст нагорно-карабахского конфликта и региональной безопасности.

В резолюции закреплено четкое требование по немедленному и безоговорочному освобождению всех армянских военнопленных и гражданских лиц, взятых в плен во время войны и после ее завершения. Содержится адресный призыв правительству Азербайджана предоставить полный список всех лиц, находящихся в плену, а также информацию о состоянии их здоровья, и информацию о лицах, погибших в плену.

Одновременно, выражается серьезная обеспокоенность тем, что, согласно достоверным докладам, армянские военнопленные и лица, находящиеся в статусе заложников, содержатся в унизительных условиях, подвергаются бесчеловечному обращению и пыткам, и в этом контексте Европейский парламент осуждает все случаи пыток и насильственного исчезновения.

В резолюции содержится призыв воздержания от враждебной риторики или действий, направленных на обострение ситуации, а также осуждается открытие в Баку так называемого «парка военных трофеев», утверждая, что он немедленно должен быть закрыт.

Подчеркивается неотложная необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся и обеспечения безопасности армян Арцаха и защиты культурного наследия Арцаха.

Закрепляется необходимость урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе представленных сопредседателями основополагающих принципов, в том числе права народов на равноправие и самоопределение, с целью определения будущего статуса Арцаха.

Вышеуказанные положения Европейского парламента по нагорно-карабахскому конфликту, в том числе гуманитарным вопросам, крайне важны. Европейский парламент констатировал, что нарушения гуманитарного права со стороны Азербайджана равнозначны насильственному исчезновению. Вышеперечисленные нарушения являются военными преступлениями, и Армения предпримет необходимые шаги чтобы виновные в этих преступлениях предстали перед международным правосудием.

Европейский парламент четко указывает, что, проникнув 12 мая на территорию Армении, Азербайджан нарушил международное право и территориальную целостность Армении. В этом контексте с особой тревогой были отмечены заявления азербайджанских представителей, в том числе на уровне президента, в которых поднимаются территориальные претензии и угрозы применения силы. Эти действия Азербайджана Европейский парламент квалифицирует как подрыв усилий по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Эта резолюция Европарламента еще раз свидетельствует о том, что с применением силы невозможно урегулировать карабахский конфликт и лишить народ Арцаха своих неотъемлемых прав, в том числе права на самоопределение».