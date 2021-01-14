Анонс мероприятий на 23 мая
16:19, Май 22, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 16:19 Анонс мероприятий на 23 мая
- 16:10 МО опровергает информацию о нахождении азербайджанцев в 5 км от Севана и о захвате высоты
- 15:54 Анна Агаджанян приветствует принятие ежегодной резолюции Советом Европы по Турции
- 15:53 Минобороны прокомментировало информацию о нахождении 160 армянских солдат в Иране
- 15:39 Посол Сенегала в Армении посетил Мемориал Геноцида армян
- 15:32 Подготавливаются материалы о призывнике, самовольно покинушем воинскую часть
- 15:07 В Париже установлен бюст Шарля Азнавура
- 14:35 Самвел Мкртчян представил ВойцехуПолаку ситуацию после Арцахской войны
- 14:08 Температура воздуха в республике понизится на 5-7 градусов тепла
- 14:06 В Степанакерте открыли бюст Шарля Азнавура
- 14:00 В США в уличных перестрелках пострадали 10 человек
- 13:58 Турция и Азербайджан провели совместные учения
- 13:51 Госсекретарь США посетит Ближний Восток
- 13:35 В Донбассе заявили о 5 нарушениях перемирия силовиками Украины за сутки
- 12:57 Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией
- 12:32 В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом
- 12:25 Футболист «Пюника» дал тренеру пощечину, а тот его избил
- 12:15 Байден назвал предварительное условие для встречи с лидером Северной Кореи
- 11:57 Производство вакцин от Covid-19 увеличило число миллиардеров в мире на 9 Среди них и Нубар Афеян
- 11:39 COVID-19: в Армении подтвержден 181 новый случай, выздоровел 371 человек
- 11:17 На заседании СБ обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе
- 11:11 На территории Армении автодороги проходимы
- 11:00 "Айастани Анрапетутюн". Жесткий призыв СЕ Азербайджану
- 10:59 Европейские индексы - 21-05-21
- 10:58 Американские индексы - 21-05-21
17:45, 18.05.2021
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14:51, 19.05.2021
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12:17, 17.05.2021
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13:12, 21.05.2021
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22:48, 17.05.2021
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