Анна Агаджанян приветствует принятие ежегодной резолюции Советом Европы по Турции

Глава армянской делегации в Европейском союзе Анна Агаджанян прокомментировала принятие Европейским парламентом ежегодной резолюции, касающейся Турции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, глава армянской делегации в Евросоюзе приветствовала призывы Европарламентак Турции, содержащиеся в его годовом отчете, в частности—признать Геноцид армян и воздерживаться от антиармянской пропаганды.

«Мы призываем Турцию уважать эти и другие призывы, в том числе воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут обострить напряженность на Южном Кавказе, а также защищать права этнических и религиозных меньшинств в Турции, в том числе граждан армянского происхождения и христиан, а также незамедлительно принять всеобъемлющий закон, запрещающий дискриминацию», - сказала Анна Агаджанян.

Глава представительства Армении в Евросоюзе подчеркнула, что резолюция Европарламента решительно осуждает переброску боевиков, наемников из групп джихадистов на севере Сирии в Ливию и зону нагорно-карабахского конфликта.

«Примечательно, что Европарламент призывает ЕС и страны-члены ЕС изучить возможность включения экстремистской террористической организации «Серые волки»в список террористических организаций, признанных таковыми со стороны ЕС, запретив деятельность ее отраслевых структур в странах ЕС. ЕС призывал также государства-члены ЕС уделять пристальное внимание их деятельности, противодействовать их возможному влиянию, которое представляет собой угрозу, особенно для граждан армянского, курдского и греческого происхождения и для всех, кого организация считает инакомыслящими», - аключилаАнна Агаджанян.