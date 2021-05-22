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Посол Сенегала в Армении посетил Мемориал Геноцида армян

Посол Сенегала в Армении посетил Мемориал Геноцида армян

22 мая Чрезвычайный и полномочный посол Республики Сенегал в Республике Армения Абду Салам Диалло (резиденция в Москве) посетил мемориал и музей Геноцида армян в Цицернакаберде.

Как сообщил Арменпресс сотрудник Музея-института Геноцида армян, Абду Салама Диалло встретил директор музея АрутюнМарутян, который рассказал об историии значении мемориала.

Посол Сенегалавозложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших минутой молчания. Посол Диалло осмотрел экспозицию  музея -  постоянные и временные экспонаты.

 

 

 


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