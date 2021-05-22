Подготавливаются материалы о призывнике, самовольно покинушем воинскую часть

В Варденисское управление ВП МО Армении в 22.00 часов 18 мая поступил телефонный сигнал о том, что рядовой срочной службы N-ской воинской части Н. Мкртчян самовольно покинул территорию части, и внесен в списки военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила военная полиция Минобороны РА.

По факту в Варденисском управлении Министерства обороны РАготовятся материалы.

Следует добавить, что самовольный уход из войсковой части считается преступным деянием, и в таких случаях пресс-релиз не выпускается, чтобы не препятствовать оперативным мероприятиям по поиску военнослужащего в ходе предварительного следствия.