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Подготавливаются материалы о призывнике, самовольно покинушем воинскую часть

Подготавливаются материалы о призывнике, самовольно покинушем воинскую часть

 В Варденисское управление ВП МО Армении в 22.00 часов 18 мая поступил телефонный сигнал о том, что рядовой срочной службы  N-ской воинской части  Н. Мкртчян самовольно покинул территорию части, и внесен в списки военнослужащих, самовольно покинувших военную часть.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила военная полиция Минобороны РА.

По факту в Варденисском управлении Министерства обороны РАготовятся материалы.

Следует добавить, что самовольный уход  из войсковой части считается преступным деянием, и в таких случаях пресс-релиз не выпускается, чтобы не препятствовать оперативным мероприятиям по поиску военнослужащего в ходе предварительного следствия.


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