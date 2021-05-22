В Париже установлен бюст Шарля Азнавура

Бюст всемирно известного шансонье Шарля Азнавура торжественно открыт во французской столице.

«Это очень важный день для всех жителей Парижа. Для меня большая честь быть сегодня здесь, принять участие в этой церемонии и открыть бюст Шарля Азнавура», - как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Фонда Азнавура в Facebook, об этом на мероприятии заявила мэр Парижа Анн Идальго..

«Это произведение было создано армянским скульптором АлисМеликян. Мой отец, как его знали во всем мире на протяжении всей своей жизни, всегда был послом французской культуры, - сказал сын шансонье, Николя Азнавур, глава Фонда Азнавура. В мероприятии также приняли участие сестра Азнавура Аида Азнавур и жена Николя Кристина Саркисян.

Известный шансонье, композитор, киноактер, общественный деятель Шарль Азнавур родился 22 мая 1924 года в Париже.

С 1995 года он представлял Армению во многих международных дипломатических инстанциях. Азнавур получил гражданство Армении в 2008 году, с мая 2009 года являдся послом Армении в Швейцарии, а также постоянным представителем Армении в Женевском офисе ООН и других международных организациях.

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