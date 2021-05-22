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Самвел Мкртчян представил ВойцехуПолаку ситуацию после Арцахской войны

Самвел Мкртчян представил ВойцехуПолаку ситуацию после Арцахской войны

Посол Республики Армения в Польше Самвел Мкртчян встретился с архиепископом ВойцехомПолакомв Гнезно - историческойархиепархии Польши.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве РА в Польше.

 Во время встречи с предстоятелем епархии  Армянской Апостольской церкви  архимандритом ТарономГуликяном и председателем армяно-польского общественного комитета ГрачьяБояджяном собеседники коснулись  богатого исторического, религиозного и культурного наследия народов двух стран, армян всего мира, а также деятельности польско-армянской общины.

Посол Мкртчян подробно рассказал о ситуации после Арцахской войны, в частности обармянских пленных, о неприемлемых шагах, предпринятых азербайджанцами для уничтожения и преобразования культурного наследия Армении, а также обобеспечении  беспрепятственной гуманитарной помощи.

Посол РА и духовный пастырь   армянской общины Польши   сделали записи в книге почетных гостей.

 


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