Самвел Мкртчян представил ВойцехуПолаку ситуацию после Арцахской войны

Посол Республики Армения в Польше Самвел Мкртчян встретился с архиепископом ВойцехомПолакомв Гнезно - историческойархиепархии Польши.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве РА в Польше.

Во время встречи с предстоятелем епархии Армянской Апостольской церкви архимандритом ТарономГуликяном и председателем армяно-польского общественного комитета ГрачьяБояджяном собеседники коснулись богатого исторического, религиозного и культурного наследия народов двух стран, армян всего мира, а также деятельности польско-армянской общины.

Посол Мкртчян подробно рассказал о ситуации после Арцахской войны, в частности обармянских пленных, о неприемлемых шагах, предпринятых азербайджанцами для уничтожения и преобразования культурного наследия Армении, а также обобеспечении беспрепятственной гуманитарной помощи.

Посол РА и духовный пастырь армянской общины Польши сделали записи в книге почетных гостей.