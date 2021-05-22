Температура воздуха в республике понизится на 5-7 градусов тепла

В некоторых регионах Армении днем 22 мая и 25 мая, а также днем 23-24 маяожидаетсядождь, а днем 26 мая - дождь ожидается в большинстве регионов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, добавив, что в некоторых местах возможен град.

«Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м / с. Во время грозы ожидается усиление ветра в некоторых регионах до 15-20 м / с. 23-25 мая температура воздуха будет постепенно понижаться на 5-7 градусов тепла», - сообщили в МЧС.

В Ереване вечером 22 мая в отдельных районах городавозможныжожди и грозы, во второй половине дня 23-26 мая, 27 маядожди ожидаются время от времени.