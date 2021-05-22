В Степанакерте открыли бюст Шарля Азнавура

22 мая в 10:00 часов в Парке армяно-французской дружбы на территории Культурного центра в Степанакерте состоялась церемония открытия бюста великого Шарля Азнавура.

Как передает Арменпресс, честь открытия бюста, установленного на средства государственного бюджета Республики Армения, была предоставлена скульптору, автору бюста Юрию Ованнесяну и директору Культурного центра Шарля Азнавура Армену Овсепяну.

Армен Овсепян, рассказывая о жизни Шарля Азнавура, высоко оценил роль и заслуги великого шансонье в мировой культуре и в жизни армянского народа.

«Роль Шарля Азнавура во время Спитакского землетрясения неоспорима. Шарль Азнавур исполнил свою знаменитую AveMaria на мероприятии, посвященном 1700-летию принятия христианства в Армении в 2001 году, перед вечным огнем монумента Геноцида армян. Он всегда поддерживал и сочувствовал армянскому народу. И сегодня, в день его рождения, в уютном сквере ему установлен бюст, символизирующий армяно-французскую дружбу. Мы гордимся тем, что наш центр назван в честь патриота. Дорогой Шарль, Ваше имя всегда будет светится в душе каждого армянина», - сказал Овсепян.

Архитектор МамиконФарсиян сказал, что сегодня для него особенный день, ведь сегодня сбылась мечта многих, и наконец, в арцахском мире появился бюст великого армянина, причем в его день рождения.

«Идея скульптуры родилась очень давно, но по какой-то причине ее реализация затянулась. Сегодня мы запустили этот проект. Сначала мы не решались создать дваобраза Шарля Азнавура - сдержанного, озабоченного Азнавура и улыбающегося певца. В итоге остался второй вариант. Мы хотим, чтобы улыбка Азнавура была символической для следующего поколения в этой сложной для армянского народа ситуации. Создавать образ Азнавура было очень сложно, потому что он был настолько богат внутренней и общественной жизнью, что мы решили не включатьлишних черт в это произведение искусства», - добавил Фарсиян.