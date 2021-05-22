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В США в уличных перестрелках пострадали 10 человек

В США в уличных перестрелках пострадали 10 человек

В результате серии обстрелов в Миннеаполисе, штат Миннесота, 2 человек погибли и восемь получили ранения.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила полиция Миннеаполиса.

Жизни 7 раненых ничто не угрожает, а олин находится в крайне тяжелом состоянии.

Порядок на месте происшествия установлен.

О стрелявших пока не сообщается.


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