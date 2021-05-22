Турция и Азербайджан провели совместные учения

Военнослужащие Турции и Азербайджана провели совместные учения.

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Основная цель учения - улучшение взаимодействия и повышение боеспособности воинских частей двух стран.