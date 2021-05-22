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Турция и Азербайджан провели совместные учения

Турция и Азербайджан провели совместные учения

Военнослужащие Турции и Азербайджана провели совместные учения.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Основная цель учения - улучшение взаимодействия и повышение боеспособности воинских частей двух стран.


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