Турция и Азербайджан провели совместные учения
Военнослужащие Турции и Азербайджана провели совместные учения.
Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
Основная цель учения - улучшение взаимодействия и повышение боеспособности воинских частей двух стран.
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