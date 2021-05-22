В Донбассе заявили о 5 нарушениях перемирия силовиками Украины за сутки

Представители самопровозглашенной Донбасской Народной Республики заявляют, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня пять раз за прошедшие сутки.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в Объединенном центре координации контроля за прекращением огня на Донбассе журналистам сообщили, что в пятницу украинские силы нарушали режим прекращения огня 7 раз в день.