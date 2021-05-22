В Донбассе заявили о 5 нарушениях перемирия силовиками Украины за сутки
13:35, 22 Май, 2021
Представители самопровозглашенной Донбасской Народной Республики заявляют, что украинские силовики нарушили режим прекращения огня пять раз за прошедшие сутки.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, в Объединенном центре координации контроля за прекращением огня на Донбассе журналистам сообщили, что в пятницу украинские силы нарушали режим прекращения огня 7 раз в день.
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