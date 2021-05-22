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Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о возможных связях главы МВД Турции Сулеймана Сойлус организованной преступностью.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее один из известных турецких криминальных авторитетов Турции СедатПекер, скрывающийся за границей, разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых он обвинил ряд бывших и действующих высокопоставленных турецких чиновников, в частности Сойлу, в коррупции и связях с мафией.

 


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