Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией

Турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило об увольнении своего корреспондента Мусаба Турана после того, как он задал на пресс-конференции вопрос о возможных связях главы МВД Турции Сулеймана Сойлус организованной преступностью.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее один из известных турецких криминальных авторитетов Турции СедатПекер, скрывающийся за границей, разместил в YouTube несколько видеороликов, в которых он обвинил ряд бывших и действующих высокопоставленных турецких чиновников, в частности Сойлу, в коррупции и связях с мафией.