В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 22 мая в Российской Федерации подтверждено 8709 новых случаев коронавируса, достигнув 4 миллионов 992 тысячи 554 случая.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в России выросло до 8709 в 85 регионах, из них 1042 активных случая без клинических проявлений», - говорится в заявлении.

За сутки в России 386 человек умерли от коронавируса.