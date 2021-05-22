Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8709 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 22 мая в Российской Федерации подтверждено 8709 новых случаев коронавируса, достигнув 4 миллионов 992 тысячи 554 случая.

Как передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в России выросло до 8709 в 85 регионах, из них 1042 активных случая без клинических проявлений», - говорится в заявлении.

За сутки в России 386 человек умерли от коронавируса.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации