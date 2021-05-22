Футболист «Пюника» дал тренеру пощечину, а тот его избил

В ереванском «Пюника» произошла драка между «одним из футболистов и главным тренером футбольного клуба.

Как передает Арменпресс, сайт RussianChampionatпишет, что отношения между футболистом "Пюника" Антоном Кобялко и тренером ЕгишеМеликяном ухудшились после игры с "Арарат-Армения" (0: 0).

Команда решила досрочно расторгнуть контракт с игроком. Перед отъездом Кобялко прибыл на тренировочную базу команды, чтобы попрощаться с товарищами по команде. Подойдя к Меликяну, он потребовал извинений за оскорбленияв свой адрес во время игры с «Арарат-Армения». Меликян отказался, после чего Кобялко на глазах у всех дал пощечину тренеру и ушел.

По данным сайта, в аэропорту Меликяни заместитель директора футбольного клуба «Пюник» Ким Аракелян избилиКобялко на глазах у присутствующих, нанеся ему многочисленные удары по голове.

Арменпресс пытается связаться с пресс-службой «Пюника», но пока безуспешно.