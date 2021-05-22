Байден назвал предварительное условие для встречи с лидером Северной Кореи
12:15, 22 Май, 2021
Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким ЧенЫном, если тот согласится отказаться от ядерного оружия.
«Если он возьмет на себя определенные обязанности, я встречусь с ним. Речь идет о ядерном арсенале», - как передаетАрменпресс, так сказал Байден после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
Президент добавил, что Пхеньян должен пообещать ослабить напряженность перед проведением встречи.
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