Время в Ереване: 11:07:36,   22 Май

Байден назвал предварительное условие для встречи с лидером Северной Кореи

Байден назвал предварительное условие для встречи с лидером Северной Кореи

 Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким ЧенЫном, если тот согласится отказаться от ядерного оружия.

«Если он возьмет на себя определенные обязанности, я встречусь с ним. Речь идет о    ядерном арсенале», - как передаетАрменпресс, так сказал Байден после переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Президент добавил, что Пхеньян должен пообещать ослабить напряженность перед проведением встречи.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации