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Производство вакцин от Covid-19 увеличило число миллиардеров в мире на 9 Среди них и Нубар Афеян

Производство вакцин от Covid-19 увеличило число миллиардеров в мире на 9 Среди них и Нубар Афеян

Число новых миллиардеров в мире увеличилось на 9 —за счет увеличения доходов фармацевтических компаний, занимающихся производством вакцин против коронавируса.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении движения The People's Vaccine Alliance.

В движение вовлечены различные правозащитные, гуманитарные и медицинские организации.

В частности, среди новых миллиардеров Нубар Афеян - соучредитель американской компании Moderna, генеральный директор Стефан Бансель, инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер. В список также входят Угур Шахин - генеральный директор Bio NTech, Хуан Лопес-Бельмонте - генеральный директор испанской фармацевтической компании Rovi, и три соучредителя китайской компании CanSinoBiologics.

Сообщается, что общее состояние новых миллиардеров достигает 19,3 миллиарда долларов.


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