COVID-19: в Армении подтвержден 181 новый случай, выздоровел 371 человек

По состоянию на 11:00 часов 22 мая в Армении подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусом, выздоровел 371 гражданин, 15 скончались. За сутки проведено 4138 тестов. Таким образом, общее количество тестов составило 1057145.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Было подтверждено 221880 случаев заболевания коронавирусом: из них 210835 случаев излечения, а 4386 – со смертельным исходом. В настоящее время 5586 пациентов проходят курс лечения от коронавирусной болезни. Накануне был зарегистрирован один случай смерти, когда пациентболелкоронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 1073.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля.