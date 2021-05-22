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На территории Армении автодороги проходимы

На территории Армении автодороги проходимы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.

Как  передает Арменпресс, согласно данным,  полученным   из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта

 

 


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