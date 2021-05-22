На территории Армении автодороги проходимы
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.
Как передает Арменпресс, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 12:57 Журналиста Anadolu уволили за вопрос о связях главы МВД Турции с мафией
- 12:25 Футболист «Пюника» дал тренеру пощечину, а тот его избил
- 12:15 Байден назвал предварительное условие для встречи с лидером Северной Кореи
- 11:57 Производство вакцин от Covid-19 увеличило число миллиардеров в мире на 9 Среди них и Нубар Афеян
- 11:39 COVID-19: в Армении подтвержден 181 новый случай, выздоровел 371 человек
- 11:17 На заседании СБ обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе
- 11:11 На территории Армении автодороги проходимы
- 11:00 "Айастани Анрапетутюн". Жесткий призыв СЕ Азербайджану
- 10:59 Европейские индексы - 21-05-21
- 10:58 Американские индексы - 21-05-21
- 10:57 Цены на цветные металлы - 21-05-21
- 10:56 Цены на драгоценные металлы - 21-05-21
- 10:55 Цены на нефть выросли - 21-05-21
- 10:53 Представители ЗПЧ посетили армянских военнослужащих, госпитализированных после инцидента на Сев лич
- 10:40 "Айастани Анрапетутюн".Сегодняшний Азербайджан не является правопреемником Советского Азербайджана
- 21.05-21:10 МИД Арцаха приветствует принятие Европарламентом резолюций о немедленном освобождении пленных
- 21.05-20:49 Представители муниципалитета Сюника посетили село Хознавар: известны подробности визита
- 21.05-20:07 В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом
- 21.05-19:27 Азербайджан продолжает нарушать международное право: речь Айвазяна на заседании Комитета министров СЕ
- 21.05-19:04 Замминистра ИД Армении и докладчик ПАСЕ подчеркнули необходимость немедленного возвращения пленных
- 21.05-18:58 Сергей Лавров коснулся ситуации на Южном Кавказе
- 21.05-17:54 Предстоящие на 22 мая мероприятия
- 21.05-17:41 Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами
- 21.05-17:30 Лидеры ЕАЭС вернутся к вопросу о ценах и тарифах на газ на общем рынке во II полугодии
- 21.05-17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-05-21
17:45, 18.05.2021
Просмотрели 1345 раз Карты ГШ ВС СССР свидетельствуют, что озеро Сев принадлежит Армении: ЭКСКЛЮЗИВ
14:51, 19.05.2021
Просмотрели 1165 раз Индия призвала Азербайджан вывести свои войска с территории Армении и воздерживаться от провокаций
12:17, 17.05.2021
Просмотрели 1033 раз Армения никогда не обсуждала, и не будет обсуждать вопрос коридора: Никол Пашинян
22:48, 17.05.2021
Просмотрели 866 раз Вашингтон потребует от Баку вывести войска из Армении: Джейк Салливан в беседе с Пашиняном
13:12, 21.05.2021
Просмотрели 786 раз Захарова коснулась вопроса снятого азербайджанцами купола церкви Казанчецоц в Шуши