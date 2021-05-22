Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении автодороги проходимы.

Как передает Арменпресс, согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта