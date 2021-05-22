Европейские индексы - 21-05-21
МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.44% и составил 15437.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 6386.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.02% и составил 7018.05 пункта, а российский RTSI вырос на 0.69% и составил 1569.55 пункта.
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