Представители ЗПЧ посетили армянских военнослужащих, госпитализированных после инцидента на Сев лич

21 мая по поручению Защитника прав человека представители Управления защиты прав военнослужащих и их семей посетили военный госпиталь— для встречи с армянскими военнослужащими, пострадавшими в результате инцидента, спровоцированного азербайджанцами. военнослужащие в районе озера Сев лич.

В частности, вечером 20 мая 2021 года Защитнику прав человека поступил сигнал о том, что в тот же день между военнослужащими Армении и Азербайджана произошел инцидент, в результате которого ряд наших военнослужащих получили различные травмы. Спустя некоторое время после этого эта информация была опубликована в СМИ.

Вскоре после получения сигнала Офис ЗПЧ предпринял необходимые шаги для сбора и расследования фактов.

Сразу после того, как военнослужащие РА были доставлены в ереванскую больницу, состоялось их посещение.

С военнослужащими-контрактниками проводились частные беседы, изучались медицинские документы раненых, документировалась информация о них, а также о состоянии здоровья военнослужащих, проходящих лечение в других военных госпиталях Армении.

Как передаетАрменпресс, в ходе исследований сотрудников Защитника прав человека, в том числе в частных беседах, выяснилось, что вооруженные азербайджанскиелица 20 мая 2021года, снова ссылаясь на заведомо фальшивую карту, попытались занять холм, который находится в районе, прилегающем к озеру Сев личСюникской области Республики Армения - в более глубокой части в направлении села Хознавар. .

Военнослужащие РА потребовали от азербайджанских военных вернуться на исходную позицию. Сначала те заявили, что согласны выполнить требование.Однако спустя некоторое время, вечером, проявляя агрессивное поведение, сознательно спровоцировали драку и группой из нескольких десятков военнослужащих напали на военнослужащих РА.

В целом инцидент длился 20-30 минут, после чего азербайджанские военные были вынуждены покинуть этот район.

Представители Защитника обсудили с медперсоналом госпиталясостояние здоровья военнослужащих РА. По словам врачей, состояние здоровья всех военнослужащих удовлетворительное, в основном они получили челюстно-лицевые, травмы рук и другие легкие травмы, и в настоящее время продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

Собранная информация обобщается в аппарате Защитника прав человека. Состояние здоровья наших военнослужащих находится под пристальным вниманием Защитника.

Защитник прав человека Республики Армения расценивает описанный конкретныйпоступок азербайджанских вооруженных сил как серьезную провокацию, которая на самом деле направлена против гражданского населения сел Сюника, принимая во внимание их попытку продвижения в направлении селаХознавар.

Защитник прав человека РА рассматривает эти действия военнослужащих ВС Азербайджана 12 и 13 мая 2021 года в контексте незаконного вторжения на суверенную территорию Республики Армения, угроз оружием пастухам сел Гегаркуник и Сюник, провокации в приграничных районах возле сел и нагнетания напряженности среди гражданского населения.

Иными словами, все эти откровенно незаконные, уголовно наказуемые действия азербайджанских военных необходимо рассматривать в целостном намерении.

Также следует подчеркнуть, чтоспровоцировавшим эти инциденты и осуществивший различные провокацииглавнокомандующим Вооруженными силами Азербайджанаявляется президент Азербайджана, который постоянно говорит об Армении и армянском народе на языке угроз, поощряя вражду и армяноненавистничество своими посланиями и политикой.

Международные организации должны усмотреть реальную связь между этими факторами и только после этого оценить, кто действительно нарушает мир и спокойствие в регионе и каковы настоящие причины нарушений прав человека и злодеяний.

Произошедшее еще раз подтверждает абсолютную необходимость предложения Защитника прав человека РА о создании зоны безопасности.