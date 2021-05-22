"Айастани Анрапетутюн".Сегодняшний Азербайджан не является правопреемником Советского Азербайджана

«Сегодня активно обсуждается вопрос делимитации и демаркации границ между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Азербайджан пытается провести армяно-азербайджанскую границу, основываясь на административное деление советского периода. Каковы последствия признания взаимных границ и может ли сегодняшний Азербайджан— правопреемникмусаватистского Азербайджана, выставить на повестку карты советского административно-территориального деления между двумя странами? Газета "АйастаниАнрапетутюн" побеседовала с директором НИИ "Арцах", кандидатом юридических наук, доцентом Аветиком Арутюняном.

По его словам, существует множество карт, которые доказывают, что ни одно государство в том числе и Азербайджан, не может иметь территориальных претензий на территорию суверенной Республики Армения. А вот Армения и Арцах имеют законные территориальные претензии к Турции и Азербайджану.

В статье 2 Конституционного закона от 18 октября 1991года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики» говорится, что «Азербайджанская Республика - правопреемник Азербайджанской Республики, существовавшей с 28 апреля.1918 года по 28 мая 1920 г.» Если нынешний Азербайджан не является правопреемником Советского Азербайджана, более того, отказался от него, то как он может претендовать на территории Армении?Отсюда вывод: не может быть никаких переговоров, любого другого процесса, тем более демаркации, с несуществующим государственным образованием и не являющимся его правопреемником», - говорит мой собеседник.

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