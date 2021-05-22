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"Айастани Анрапетутюн". Жесткий призыв СЕ Азербайджану

"Айастани Анрапетутюн". Жесткий призыв СЕ Азербайджану

«Европарламент 607 голосами «за»принял резолюцию, безоговорочно осуждающую действия Азербайджана. Это первый шаг,  которым эта крупная европейская структура оценивает военные преступления, совершенные Азербайджаном. Нет сомнений в том, что это решение Совета Европы является предисловием к действиям, которые будут  предприняты международными организациями в результате дипломатических действий армянских сторон. Эти действия необходимы не только для того, чтобы дать адекватную оценку произошедшему, но и для выполнения важной миссии по приведению активных процессов в регионе в рамки норм международного права».

 

 


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