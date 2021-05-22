"Айастани Анрапетутюн". Жесткий призыв СЕ Азербайджану

«Европарламент 607 голосами «за»принял резолюцию, безоговорочно осуждающую действия Азербайджана. Это первый шаг, которым эта крупная европейская структура оценивает военные преступления, совершенные Азербайджаном. Нет сомнений в том, что это решение Совета Европы является предисловием к действиям, которые будут предприняты международными организациями в результате дипломатических действий армянских сторон. Эти действия необходимы не только для того, чтобы дать адекватную оценку произошедшему, но и для выполнения важной миссии по приведению активных процессов в регионе в рамки норм международного права».