МИД Арцаха приветствует принятие Европарламентом резолюций о немедленном освобождении пленных

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с принятыми Европарламентом резолюциями. Как сообщает Арменпресс, в заявлении МИД Арцаха говорится:

“Мы приветствуем принятие Европейским парламентом по итогам состоявшихся 20 мая срочных прений резолюции, в которой, в частности, содержится требование Европейского парламента о немедленном и безоговорочном освобождении всех армянских пленных, как военных, так и гражданских, захваченных в ходе и после войны, развязанной тандемом Азербайджан-Турция против народа Арцаха. Мы высоко ценим усилия подавляющего большинства членов Европарламента по решению данной чрезвычайно важной гуманитарной проблемы путем оказания постоянного давления на Азербайджан с целью обеспечить соблюдение им своих международных обязательств, в частности, предусмотренных Европейской конвенцией о защите прав человека (ЕКПЧ) и Женевскими конвенциями. Данная резолюция является серьезным вкладом в коллективные усилия международного сообщества, направленные на возвращение армянских военнопленных на родину.

Мы также с удовлетворением отмечаем, что в резолюции придается большое значение вопросу безопасности Арцаха и защите его культурного наследия на территориях, находящихся в настоящее время под оккупацией Азербайджана. Высокой оценки заслуживает тот факт, что Европейский парламент настаивает на том, что принципы равноправия и самоопределения народов являются императивными при определении будущего статуса Нагорного Карабаха.

Мы также приветствуем резолюцию Европейского парламента от 19-ого мая, в которой содержится призыв к Евросоюзу и государствам-членам ЕС включить в свой список террористов «расистское ультраправое экстремистское» движение «Серые волки», запретить деятельность их объединений и организаций в странах ЕС. Данная инициатива является важным шагом в борьбе с экстремизмом и расизмом в регионе. Она также послужит ясным и важным сигналом для государств-изгоев о том, что международное сообщество выступает против их геноцидальной политики”.