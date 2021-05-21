Представители муниципалитета Сюника посетили село Хознавар: известны подробности визита

Губернатор Сюника Меликсет Погосян вместе с руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам Сюника Робертом Гукасяном и членами группы посетили село Хознавар общины Тех, где вчера произошел инцидент между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Они встретились с жителями и выслушали их опасения.

В беседе с Арменпресс генеральный секретарь муниципалитета Сюникской области Эдгар Мартиросян сказал, что должностные лица побеседовали с жителями, попытались разобраться в ситуации на месте, выслушивали проблемы жителей, связанные с безопасностью и инфраструктурой.

«В селе Хнацах общины Тех состоялось межведомственное заседание, на котором обсуждались вопросы, связанные с общиной Тех, в частности, села Хознавар», - сказал Мартиросян.

На вопрос, есть ли паническое настроение среди жителей, Мартиросян ответил, что по его оценкам, есть некоторая тревога, но настроение не паническое.

Мартиросян рассказал о дальнейших шагах, отметив, что периодически будут проводиться аналогичные визиты в село Хознавар.

«Довольно часты визиты губернатора на уровне областной администрации, а также визиты руководителя созданной правительством Армении межведомственной рабочей группы по вопросам Сюника Роберта Гукасяна», - сказал Мартиросян.

Напомним, что по поручению военного прокурора Горисского гарнизона военной прокуратуры Армении на основании публикаций отдельных СМИ, Сисианским управлением полиции установлено, что 20 мая 2021 года около 10 часов утра группа представителей вооруженных сил Азербайджана незаконно пересекла государственную границу в районе села Хознавар, расположенном на административной территории общины Тех Сюникской области. Они углубились примерно на 1,5 км вглубь территории Республики Армения, заняли позицию и пригрозили применить насилие в отношении приближавшихся к ним военнослужащих Вооруженных сил Армении. Заявив, что данная территория принадлежит Азербайджану, они угрожали открыть огонь в случае сопротивления. Однако военнослужащим ВС Армении удалось отправить их на исходные позиции.

В тот же день около 21:10 группа азербайджанских военнослужащих вновь пересекла государственную границу на том же участке, вступила в спор с встретившими их военнослужащими Вооруженных сил Армении. В ходе потасовки 11 военнослужащих ВС Армении получили ранения различной степени тяжести. Но и на этот раз военнослужащим ВС Армении удалось отправить азербайджанцев на исходные позиции.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 329 (незаконное пересечение государственной границы Республики Армения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения ) и пп. 2 и 6 ч. 2 ст. 112 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой) УК Армении.