В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — заявил министр в рамках марафона "Новое знание".

Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня".

В настоящее время сразу несколько российских оборонных предприятий готовят боевых роботов для армии. Так, концерн Калашников" создает машину в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". Его основными задачами, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, станут охрана территорий и разведка.

"Уралвагонзавод" занимается дронами на базе танка Т-72Б3. Один из них — с тяжелым вооружением, второй — с автоматическими пушками.

К июлю этого года Фонд перспективных исследований (ФПИ) должен завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.

Из известных боевых дронов, уже стоящих на вооружении российской армии, — платформа "Уран-9", предназначенная для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72 и 7,62-миллиметровый пулемет.

Еще один беспилотник, "Посейдон", имеет подводное назначение. Он оснащен ядерным двигателем, о котором президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие роботы могут нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Это позволит им поражать широкий спектр целей, включая авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Ранее Шойгу заявил, что Министерство обороны продолжит работать над расширением линейки роботехнических комплексов военного назначения. По его словам, оснащение Вооруженных сил подобными машинами — одно из приоритетных направлений.

Кроме того, в российской армии создадут первое подразделение с 20 ударными роботами. Формы и методики его применения отработают на базе одного из научно-исследовательских центров Минобороны.