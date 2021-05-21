Замминистра ИД Армении и докладчик ПАСЕ подчеркнули необходимость немедленного возвращения пленных

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 21 мая принял докладчика Комиссии ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам Пола Гавана, который прибыл в Ереван с фактографической миссией для подготовки доклада на тему «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном».

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Авет Адонц представил позицию Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел отметил важность доступа в Арцах международных организаций, в том числе компетентных органов Совета Европы, что, однако, невозможно из-за создания Азербайджаном искусственных препятствий.

Двусторонне была подчеркнута необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и удерживаемых лиц. В этом контексте было названо неприемлемым, что Азербайджан не выполнил промежуточные меры Европейского суда по правам человека и не сотрудничал с ЕСПЧ.

Представляя ситуацию, сложившуюся в результате провокационных действий вооруженных сил Азербайджана на государственной границе Армении, Авет Адонц посчитал недопустимыми попытки посягательства на суверенную территорию Армении в нарушение международного права.