Предстоящие на 22 мая мероприятия
17:54, Май 21, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:07 В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом
- 19:27 Азербайджан продолжает нарушать международное право: речь Айвазяна на заседании Комитета министров СЕ
- 19:04 Замминистра ИД Армении и докладчик ПАСЕ подчеркнули необходимость немедленного возвращения пленных
- 18:58 Сергей Лавров коснулся ситуации на Южном Кавказе
- 17:54 Предстоящие на 22 мая мероприятия
- 17:41 Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами
- 17:30 Лидеры ЕАЭС вернутся к вопросу о ценах и тарифах на газ на общем рынке во II полугодии
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 21-05-21
- 17:23 Азиатские индексы выросли - 21-05-21
- 17:10 На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки
- 16:40 Левон Тер-Петросян выступил с заявлением относительно ситуации вокруг границ Армении
- 16:25 Никол Пашинян значение накопления человеческого капитала в ЕАЭС считает неоспоримым
- 16:16 Первоочередными должны быть вопросы деоккупации и окончательного статуса Арцаха: Анна Нагдалян
- 16:00 Путин призвал создать в ЕАЭС банк климатических данных
- 15:53 Путин: локализация производства в Армении и Киргизии вакцины РФ от ковида рассматривается
- 15:30 Гарет Бэйл может в 2022 году завершить карьеру
- 15:26 МОК уверен, что Олимпийские игры будут для всех участников безопасными
- 15:24 ЕАЭС обладает огромным потенциалом, заявил Назарбаев
- 15:12 Армен Саркисян принял ректора Французского университета в Армении
- 15:11 Омбудсмен Армении провел работы по сбору фактов в Гегаркуникской области
- 15:01 Французское агентство развития и НИК запустили второй этап проекта энергоэффективности жилья
- 14:50 Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca
- 14:45 В окрестностях озера Сев Лич произошла перебранка, которая была улажена: МО
- 14:16 Никол Пашинян о необходимости разработки механизмов финансирования интеграционных проектов
- 14:05 ФАП предоставил молодым ученым гранты для проведения исследований в ряде сфер
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