Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами

Туристы, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня, сообщил премьер страны Педро Санчес.

"С 7 июня путешественники из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения", – заявил он, выступая на презентации электронного сертификата о вакцинации на международной туристической ярмарке Fitur.

Кроме того, с 24 мая в Испанию разрешен въезд без необходимости проходить санитарные проверки из следующих стран, не входящих в ЕС: Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Израиля, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, Китая, Великобритании и Японии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Путешественники могут въехать в страну без необходимости проходить санитарные проверки со следующего понедельника", – пояснил Санчес.