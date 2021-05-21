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Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами

Испания примет всех туристов, привитых одобренными EMA или ВОЗ вакцинами

Туристы, сделавшие прививки одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами, смогут въезжать в Испанию с 7 июня, сообщил премьер страны Педро Санчес.

"С 7 июня путешественники из всех стран, с которыми нет полной свободы передвижения, смогут въехать в Испанию, если у них будет сертификат о получении полной дозы вакцин, которые были признаны Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения", – заявил он, выступая на презентации электронного сертификата о вакцинации на международной туристической ярмарке Fitur.

Кроме того, с 24 мая в Испанию разрешен въезд без необходимости проходить санитарные проверки из следующих стран, не входящих в ЕС: Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Израиля, Южной Кореи, Таиланда, Руанды, Китая, Великобритании и Японии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Путешественники могут въехать в страну без необходимости проходить санитарные проверки со следующего понедельника", – пояснил Санчес.


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