Азиатские индексы выросли - 21-05-21

ТОКИО, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.78% и составил 28317.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.46% и составил 1904.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.58% и составил 3486.56 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 28458.44 пункта.