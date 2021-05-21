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Азиатские индексы выросли - 21-05-21

Азиатские индексы выросли - 21-05-21

ТОКИО, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.78% и составил 28317.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.46% и составил 1904.69 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.58% и составил 3486.56 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 28458.44 пункта.


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