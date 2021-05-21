На Храмовой горе в Иерусалиме начались массовые беспорядки

На территории мечети аль-Акса в Иерусалиме идут столкновения между израильской полицией и палестинцами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

"Сразу после молитвы начались массовые беспорядки на Храмовой горе, начали забрасывать полицейских камнями, нарушать общественный порядок", — сказал РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

По его словам, силовикам отдали приказ "войти на Храмовую гору для наведения порядка" и дать возможность людям, не принимающим участия в столкновениях, покинуть территорию мечети.

По информации корреспондента агентства, для разгона беспорядков полиция применяет шумовые граната и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 палестинцев.

Накануне израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта о взаимном прекращении огня с Палестиной без каких-либо условий. В ХАМАС заверили, что будут соблюдать перемирие при аналогичных действиях со стороны Тель-Авива.

Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 в ночь на пятницу. Как заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи, Москва хотела бы, чтобы договоренность между израильтянами и палестинцами была долгосрочной.