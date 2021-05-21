Левон Тер-Петросян выступил с заявлением относительно ситуации вокруг границ Армении

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян выступил с заявлением, касающимся ситуации вокруг границ Армении и проходящих по этому поводу акций протеста. Арменпресс представляет заявление первого президента Республики Армения:

«Учитывая взрывоопасную ситуацию вокруг границ Армении и проводимые в связи с этим естественные акции протеста, которые на самом деле направляются различными силами, участвующими в избирательной кампании, мы заявляем:

Разве не очевидно, что Азербайджан, понимая, что поражение режима Никола Пашиняна на предстоящих выборах неизбежно, пытается выжать от Армении как можно больше? Протесты еще больше ослабляют Никола Пашиняна, в результате указанные силы способствуют реализации программ Азербайджана. А это, в свою очередь, означает, что организаторы демонстраций руководствуются не государственными интересами, а исключительно мотивами предвыборной кампании.

Поэтому на данный момент целью всех оппозиционных сил должно быть не провоцирование внутренних потрясений, а поражение правительства Пашиняна на предстоящих выборах. Ничего больше».